Thiem gegen Medwedew - ab 15.20 Uhr LIVE

Mit dem Auftaktsieg hat Thiem sein Ziel in Wien bereits erreicht. Das war der Einzug in das Achtelfinale gewesen. Die dortige heutige Partie ist freilich von besonderer Bedeutung. Denn wie in Antwerpen fehlt Thiem nur noch ein Sieg, um sein Saisonziel zu erfüllen und erstmals seit Anfang Mai wieder in den Top 100 der Welt zu stehen. Doch dafür steht ihm heute der topgesetzte Daniil Medwedew im Weg. Der russische Weltranglisten-Vierte machte gestern mit dem Georgier Nikolos Basilaschwili beim 6:2, 6:2 kurzen Prozess.