Ebensee ist die Hauptstadt der Kisten-Versteher

„Ein zu hundert Prozent geschlossener Kreislauf“, schwärmt Polytec-Chef Markus Huemer über die seit April im Betrieb befindliche Recyclinganlage am Standort in Ebensee. Noch läuft das Werkl hier im Probebetrieb: Die kaputten oder verschlissenen Kisten werden vorerst händisch auf das Förderband gelegt. Pro Tag werden aber jetzt schon 20.000 Kilo an Alt-Boxen zu Rohstoffen verarbeitet.