Aus Spargründen werden Werke tageweise stillgelegt

Stark schwankende Bestellmengen, immer wieder kurzfristige Stornierungen - die Turbulenzen in der Autoindustrie wirken sich direkt auf die Zulieferindustrie aus. Druck, mit dem auch die Polytec umgehen muss - und der sich in den Zahlen niederschlägt: Zum Halbjahr befand sich der Kunststoffverarbeiter nur noch knapp in der Gewinnzone. „Es ist eine deutliche Belastung, aber die Überlebensbasis ist gegeben“, sagt Vorstandschef Markus Huemer, der 2019 seinem Vater an der Unternehmensspitze gefolgt war.