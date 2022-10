Graz: Feyenoord-Fans entzünden am Hauptplatz Feuer

Schwer zu übersehen: Am Donnerstag steigt ein brisantes Fußball-Spiel in Graz. Vor dem Europa-League-Hit von Sturm gegen Feyenoord Rotterdam in der Merkur Arena (21 Uhr) nehmen die Fans aus den Niederlanden Graz „in Beschlag“. Die Bars in der Innenstadt sind voll, am Hauptplatz wurde sogar ein Feuer entzündet. Der Fanmarsch zum Stadion ist laut, wild und mit bengalischen Feuern begleitet.