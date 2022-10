Alarmstufe Rot: Feyenoord-Fans sind gefürchtet!

An die 2500 Feyenoord-Fans werden erwartet, Karten gibt’s aber nur für 1300. „Es herrscht die gleiche Alarmstufe wie bei allen internationalen Partien“, so Sturms Sicherheitschef Bruno Hütter. Aber auch der Routinier weiß: Mit den Holländern ist nicht gut Kirschen essen. In Rom zogen die Hooligans im Mai eine Spur der Verwüstung, richteten in der Ewigen Stadt Schäden in Millionenhöhe an. „Es kommen bis zu acht Polizisten aus Rotterdam mit, außerdem haben wir genug Sicherheitspersonal vor Ort. Auch die UEFA entsendet eigens einen Security Officer - wir sind also gut vorbereitet“, betont Hütter, der Mittwoch ab den Morgenstunden die Aufbauarbeiten in der Merkur-Arena organisierte.