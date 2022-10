Dagobert: „Hatte nie Angst, nicht cool zu sein“

Ist die Natur für dich hilfreich in deiner Kreativität? Macht das was aus oder ist die Umgebung an sich egal?

Es ist sogar ein Riesenunterschied. In der Stadt ist alles so aufgeheizt und kleinteilig. Es passiert einfach total viel. Wenn man viel Zeit in der Natur verbringt, wird man eins mit seiner Umgebung und empfindet bzw. sieht Dinge anders. Ich will nicht sagen, dass das Eine besser ist als das Andere, aber weil ich ländlich aufgewachsen bin, gibt mir die Natur mehr. Ich könnte mir derzeit gut vorstellen, nie wieder in der Stadt zu leben.