ACSL: Das „Weiße Ballett“ bittet in Linz zum Tanz

Linz, 6. Oktober 2022, 15 Uhr. Obwohl das allererste Match des neuen Damenteams erst in eineinhalb Stunden seinen Startschuss feiert, strömen bereits hunderte Studierende und Sportbegeisterte in die JKU-eigene Kepler Hall. Die Stimmung ist hitzig, aufregend, nicht zuletzt deswegen, da niemand so genau weiß, was auf einen zukommen mag. Die meisten wissen nur, dass die JKU Linz ab sofort bei der ACSL dabei ist und Basketball am Programm steht. Dass umso einiges mehr dahintersteckt, wird den Besuchern ab dem Eintritt in die JKU-Arena bewusst. Trotz des brandneuen Sportformats und den neuen hauseigenen Mannschaften, trafen schon einige JKU-Unterstützer mit selbstgemachten Plakaten und sonstigen Fanutensilien ein. Die Zugehörigkeit zur JKU Linz und ihrer College Sport Abteilung wird also bereits von zahlreichen Studenten vertreten, was ideal zum Konzept der ACSL und der Uni passt. Um den Studierenden ein Spektakel auch abseits des Sports zu bieten, wurden am Feld ein Spalier an senkrecht schießenden Flammenwerfern aufgestellt. So wurde den über 400 JKU-Fans ein feuriger Einlass ihrer Basketballteams geboten.