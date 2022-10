Wie sicher ist das Internet und was kann es?

Das Internet - unendliche Weiten. Die Digitalisierung bietet für die heimische Wirtschaft schier unbegrenzte Möglichkeiten, um effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden. Im Vorfeld der Eröffnung des realen Hauses der Digitalisierung 2023 in Tulln wurden diese Möglichkeiten in Rahmen einer Roadshow für Unternehmen in den Mittelpunkt gestellt.