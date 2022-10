Die Herbstferien punkten heuer mit sehr viel Sonne

Gute Buchungslage für Ägypten

Für viele Landsleute, die sich nach noch mehr Sonne und auch Strand sehnten, steht eine Reise nach Ägypten auf dem Programm. „Dort passt auch das Preis-Leistungsverhältnis und es hat aktuell noch immer 31 Grad. Aber auch die klassischen Städtetrips nach Barcelona, Florenz oder Rom sind auch heuer wieder angesagt“, weiß Reiseberater Daniel Ziegler vom Reisebüro Mader. Trotz der steigenden Preise spricht man in der Branche von einer guten Buchungslage. „Last-Minute gibt es fast gar nicht mehr, da zahlt man nur mehr drauf“, so Ziegler. Eine Woche in Ägypten für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet in den Herbstferien übrigens bis zu 4000 Euro.