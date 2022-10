Chats und Jobs: René Benko und seine Tricks

Aber auch das undurchsichtige Geschäftsmodell von Benko wird akribisch beschrieben: Etwa, wie Benko durch den Kauf, Verkauf und Weiterverkauf des Tuchlaubenkomplexes 53 Millionen Euro verdiente. Pikantes Detail am Rande: 60 Millionen Euro an Eigenmitteln hätte Benko aufbringen müssen, er schaffte aber nur zehn Millionen. Trotz des 50-Millionen-Lochs wurde im April 2008 der Tuchlaubenkomplex - heute Goldenes Quartier - um 141 Millionen an die Signa verkauft. Im September 2008 verkaufte die Signa an eine neu gegründete luxemburgische Gesellschaft, an der Benko über die Laura-Privatstiftung beteiligt war, um 141 Millionen weiter.