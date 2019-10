Völlig unbekannter Tierstamm in Bernstein entdeckt

„Ab und zu finden wir kleine, zerbrechliche, bis dato unbekannte fossile Wirbellose in speziellen Lebensräumen. Und gelegentlich - wie im vorliegenden Fall - ist auch ein Fragment des ursprünglichen Lebensraums aus der Zeit vor Millionen von Jahren erhalten“, wird Poinar auf der Website der Oregon State University zitiert. Er spielt damit auf die Tatsache an, dass er in dem Bernsteinstück neben den „Schimmelschweinchen“ auch vielen Pilzsporen, Fadenwürmern und Einzellern fand.