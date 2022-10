Tränen bei Horner nach Red-Bull-Konstrukteurstitel

Große Emotionen beim Formel-1-Rennstall von Red Bull. Am Sonntag konnte sich das österreichische Team dank eines Sieges von Weltmeister Max Verstappen in Austin den Titel in der Konstrukteur-Wertung sichern. Großer Dank galt auch Dietrich Mateschitz, dessen Tod am Tag zuvor die Öffentlichkeit erreicht hatte. Teamchef Christian Horner musste im Anschluss an den Grand Prix von Ehefrau Geri Halliwell getröstet werden.