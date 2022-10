Durch Decke gebrochen: Lehrling schwer verletzt

Als eine 18-Jährige am Montagnachmittag auf einer Baustelle in Unterlangkampfen (im Tiroler Bezirk Kufstein) gerade ein Fenster für Malerarbeiten abkleben wollte, verrutschte offenbar ein Brett und die junge Frau brach durch die Decke. Sie wurde an den Beinen schwer verletzt.