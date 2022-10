Spiel der Runde: Soziale Ader und „hoher“ Fußball

Wir spielen den höchsten Fußball, zumindest was die Seehöhe angeht“, hatten die Fans am Samstag im selbst ernannten „Stadio delle Alpi“ zu Edelschrott leicht lachen. Zu hoch hingen die Trauben für den Tabellenführer aber keinesfalls. Ein Doppelschlag in Halbzeit eins krönte die Weststeirer gegen das bis dahin ungeschlagene St. Andrä zum „Winterkönig“.