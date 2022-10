Worte, die Hoffnung, Trost und Kraft spenden

Besinnliche Lesung

Einen Einblick erhalten Interessierte am 3. November. Da lädt Schoretits um 18 Uhr zu einer Lesung in die Totenhalle in Zagersdorf ein. Daniela Horwath, die Geschäftsführerin des Landesverbandes Hospiz Burgenland, wird dabei auch von ihrer Erfahrung in der Sterbebegleitung erzählen. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt die Violinistin Veronika Leitgeb.