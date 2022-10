Wehklagen über „Tropenhitze“ in Einkaufszentren

Lokalaugenschein in Penzing

Bei einem Lokalaugenschein der „Krone“ in Penzing ist die Sachlage aber nicht ganz so verzwickt. Zwar heizen die Lichtquellen in den Geschäften diverse Artikel – von Spielwaren bis Kleidung – auf irrsinnige 30 Grad auf, aber die Umgebungstemperatur ist mit 22 Grad Celsius gerade noch „aushaltbar“.