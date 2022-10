Klima-Chaoten weltweit: Was wollen die eigentlich?

Sie kleben sich auf dem Asphalt an, schütten die teuersten Gemälde der Welt mit Tomatensuppe und Erdäpfelpüree an und kosten arbeitenden Menschen den letzten Nerv. Die Klimaaktivisten von „Extinction Rebellion“, „Last Generation“ oder ähnlich martialisch klingenden Gruppierungen werden immer radikaler. So radikal, dass es zu Aggression und Übergriffen wie aktuell in Wien kommt. Die große Frage ist: Was wollen die Chaoten eigentlich?