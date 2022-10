Schaurig schön: „Blutiger“ Halloween-Cake

Eingekochte Weichseln (Zwischenlage in Torte)

Weichseln aus dem Glas mit Flüssigkeit, Maisstärke, Zucker und Vanille einköcheln und auskühlen lassen. (Einen Teil der Flüssigkeit für den Drip aufheben.)

Schwarze Buttercreme: 100g Obers, schwarze LM Farbe, 100g Bitterschoko, 150g weiche Butter, 60g Staubzucker, 200g Frischkäse, 30g Kakaopulver ungesüßt.

Zubereitung: Das Obers mit der Lebensmittelfarbe einmal aufkochen, dann über die gehackte Kuvertüre gießen. Im Kühlschrank abkühlen lassen. Butter mit Zucker und Frischkäse vermixen und die Ganache hinzufügen.

Marshmallow Spinnennetz

Zubereitung: Marshmallows in der Mikrowelle erhitzen, bis sie sich aufplustern. Achtung heiß! Dann gut durchrühren. Wenn die Masse zum Angreifen abgekühlt ist, mit den Fingern Spinnenfäden ziehen und über die Torte drapieren und den „Drip“ am Rand angießen, dass er am Rand hinunterrinnt.

„Drip“ Zubereitung: Entweder rote Schokodrops schmelzen, oder den Saft der Weichseln aus dem Glas mit Zucker einköcheln lassen.