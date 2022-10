Zivilrechtliche Ansprüche gegen Hass im Netz

Beurteilung im Einzelfall

Ab wann die Grenzen zulässiger Kritik im Netz überschritten werden, kann nur im Einzelfall unter Berücksichtigung der Gesamtumstände beurteilt werden. Als Grundsatz gilt, dass die Grenzen zulässiger Kritik an Politikern in Ausübung ihres öffentlichen Amtes im Allgemeinen weiter gesteckt sind als bei Privatpersonen. Weiters gilt, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung in der Interessenabwägung gegenüber der ehrenbeleidigenden Rufschädigung jedenfalls dort seine Grenze findet, wo unwahre Tatsachen behauptet werden. Äußerungen, die auf rassistischen, ausländerfeindlichen, frauenfeindlichen oder homophoben Motiven beruhen, sind selbstverständlich nicht vom Grundrecht der freien Meinungsäußerung umfasst.