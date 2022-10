Überholmanöver endete mit fünf Verletzten

Gegen 8.05 Uhr lenkte ein 58-jähriger Einheimischer seinen Pkw auf der Loferer Bundesstraße von Waidring in Fahrtrichtung St. Johann. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Frauen im Alter von 32 bzw. 49 Jahren. Zur gleichen Zeit lenkte ein 63-jähriger Österreicher sein Auto in die entgegengesetzte Richtung. Am Beifahrersitz führte er seine 61-jährige Ehefrau mit.