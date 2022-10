Pinke Kunstwelt neu in der Cselley Mühle

Die Cselley Mühle befindet sich zwar aktuell noch in der Aufwärm-Phase, aber sie beherbergt schon einen ganz besonderen Gast: den britischen Galeristen und Kunstsammler Nick Treadwell. Geboren 1937 in England, begann Treadwell in den 1960er-Jahren Kunst zu sammeln. Die Werke suchte er vor allem nach einem Gesichtspunkt aus, erklärt der Brite: „Was hat es über dich und mich, über das Leben zu sagen?“