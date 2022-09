Der Papst machte Tiroler Musiker zu Audienz-Stars

„Entscheidungen haben Folgen für dich und die Welt“

Letztlich löst sich alles in Wohlgefallen auf – Bahn frei für den Höhepunkt, der Diözesanwallfahrt in Rom! In der kolossalen Audienzhalle mit 6500 Besuchern wird klar: Selbst als 400-köpfige Delegation ist man eine von vielen. Die argentinischen Jugendlichen, die „ihren“ Franziskus schon lange vor Beginn um 9 Uhr mit Sprechchören feiern, der Fußballclub aus Brasilien, die Nonnen aus Afrika, Gläubige aus Florida, Brautpaare aus aller Welt – alle sind bewegt, als sich die Seitentür öffnet und der Heilige Vater erscheint. Seine Botschaft an diesem Tag wird auch auf Deutsch übersetzt: Entscheidungen haben Folgen für dich und die Welt, du kannst sie zur Wüste oder zum blühenden Garten machen.