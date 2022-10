Krebskranke erwürgt: Vermächtnis einer Getöteten

Wie schon so viele Tage davor verbrachten Gabriela und Erich S. den 23. Februar 2022, abgeschottet von der Außenwelt, in ihrer Wohnung in Wien-Hietzing. Die 56-Jährige saß meist still auf der Couch; sie nahm ständig Medikamente ein, gegen Schmerzen, gegen Depressionen. Aber sie war auch kurz sehr stolz auf sich, weil sie es - trotz ihrer körperlichen Schwäche - schaffte, ein paar wenige Kleidungsstücke zu bügeln.