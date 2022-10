Was den Ansturm auf Photovoltaik einbremst

Ein Einblick in das strategische 1x1 der Politik: Wenn sich die Landesregierung erstmals unter einem neuen Chef – Christopher Drexler – zur Klausur trifft, dann muss ein Erfolg herausschauen. Die Übung ist in der Vorwoche gelungen: Das Programm zum Ausbau der Photovoltaik in der Steiermark liegt nach jahrelangem Tauziehen zwischen den Ressorts vor.