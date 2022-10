„kitzVenture“ sorgt für Geldsegen bei Wacker

Es wurde ein Dreijahresvertrag abgeschlossen. Pro Jahr fließen 100.000 Euro. Das ermöglicht dem Klub, den Kader in der Winterpause nachzujustieren. „Die Zielsetzung ist klar: Minimum unter die ersten Fünf, um in die Regionalliga aufzusteigen. Noch ein Jahr will ich nicht in der Tiroler Liga spielen“, sagte Rauch.