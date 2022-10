Aufräumen in Donau: Eine Müllhalde unter Wasser

Eigentlich hat sich der Verein Reef Village der Rettung der Meere verschrieben. Unter dem Motto „Creating New Life“ errichtet das Team nämlich künstliche Korallenriffe (Reefvillages) in Regionen, wo Naturkatastrophen bzw. die Industrie oder der Massentourismus natürliche Riffe zerstört haben. Doch wegen Corona konnten die Mitglieder in den vergangenen Jahren nur eingeschränkt reisen.