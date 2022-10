„Wir können großen Teams sehr, sehr wehtun“

Das Derby ist Geschichte, aber für Sturm geht es Schlag auf Schlag weiter. Schon Samstag wartet der Knaller in Salzburg, am Donnerstag folgt dann das erste Finale daheim gegen Feyenoord. Entscheidende Tage für die Mannen von Christian Ilzer. Die große Frage vor dem Duell um Platz eins in der Mozartstadt: Kann Sturm die Bullen neuerlich in die Pfanne hauen und gar vom Thron stoßen? Eine einzige Pleite musste der Krösus bisher in der Liga einstecken - in der zweiten Runde ging er in Graz mit 1:2 in die Knie.