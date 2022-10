Gentech-Konzerne „fressen“ unsere Ernährung auf

Unklar wird nämlich in Zukunft, was sie mit Pflanzen, mit denen sie täglich arbeiten, tun dürfen. Wofür Lizenzgebühren zu zahlen wären und was möglicherweise eine Klage nach sich ziehen könnte. Monsanto, inzwischen mit Bayer fusioniert, hat in den USA zwischen 1997 und 2011 gegen Bäuerinnen und Bauern 144 Patentrechtsverletzungsklagen eingebracht. Eine noch größere Kontrolle über die heimischen Landwirte ist also vorprogrammiert.