Nach Küchen-Unfall: Weltmeister Auböck wieder fit

Kurzbahnweltmeister Felix Auböck hat vor einigen Tagen nach einer zweiwöchigen Schwimmpause das Training wieder aufgenommen und startet von Freitag bis Sonntag beim Weltcup in Berlin. „Ich habe beim Teekocher den Deckel nicht zugemacht und alles ist auf meinen Fuß“, teilte der Niederösterreicher mit. Auf Instagram stellte Auböck den verbrühten Fuß zur Schau, meinte über die Genesungszeit mit Galgenhumor „two weeks of medium rare to well done“.