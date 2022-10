Wien: Gleich drei Messerattacken an nur einem Tag

In Wien-Simmering wurde eine Zeugin von einer Frau (39) um Hilfe gebeten, da sie ihren Freund (45) zuvor mit einem Messer attackiert hatte. Nachdem die alarmierten Polizisten in der Wohnung eingetroffen waren, entdeckten sie den schwer verletzten Mann am Boden liegen. Er hatte eine Schnittverletzung am Oberschenkel. Die Frau wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Der Mann befindet sich im Krankenhaus.