Schmittentunnel wird einen Monat lang gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten wird der Schmittentunnel an der Pinzgauer Straße (B311) in Zell am See von 2. November bis 2. Dezember 2022 gesperrt. „Der Verkehr wird durch das Zeller Stadtgebiet umgeleitet“, heißt es von Seiten des Landes. Eine Umfahrung sei auch über die Thumersbacher Landesstraße (L247) möglich.