Eislaufen ist trotz der Energiekrise möglich

Genügend Bauland für junge Familien übrig

„Ich wohne wirklich gerne in St. Veit. Es gibt hier einfach so viele Angebote. Zum Beispiel die Spielplätze“, sagt die Bürgerin Stephanie Lechner. Diese möchte Brugger jedoch in nächster Zeit ausbauen lassen. „Wir müssen in die Kinder im Ort investieren“, sagt er. Darum wird es ab März 2023 zudem einen Kindergartenneubau geben.