Frauen in Tirol arbeiten an 75 Tagen unbezahlt

Am Dienstag ist in Tirol der „Equal Pay Day“. An diesem Tag haben Männer bereits das verdient, wofür Frauen bis zum Jahresende arbeiten müssen. Das bedeutet konkret: Frauen in Tirol verdienen 10.878 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen, sie arbeiten an insgesamt 75 Tagen unbezahlt. Immerhin haben die Tirolerinnen statistisch gesehen einen Tag im Vergleich zum Vorjahr wettgemacht. Alarmierend aber: Tirol liegt mit den Zahlen von 2022 unter dem Bundes-Schnitt: „Equal Pay Day“ ist dort erst am 30. Oktober.