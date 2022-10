Zu tiefer Griff ins Börserl bleibt in Lienz aus

Teuerung bei Tickets hält sich noch in Grenzen

Während andere Skigebiete zum Teil um die 14 Prozent draufschlagen, steigen die Preise in Lienz nur einstellig um 6 bis 8 Prozent. So kostet eine Tageskarte für Erwachsene nun 55 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre die Hälfte. „Das ist im Verhältnis eine humane Steigerung, denn das Bergerlebnis soll weiterhin leistbar bleiben“, argumentiert Tölderer. Ein Grund für die geringe Steigerung ist ein noch bis Ende der Wintersaison bestehender Vertrag mit dem Energieanbieter.