Herbstliches Schmausen für den guten Zweck

Auf dem Dachboden des „Taubenkobel“ in Schützen am Gebirge ist vor kurzem eine drei Meter hohe weiße Taube gelandet. Die überlebensgroße Skulptur aus Styroform und Glasfaser wurde vom Vorarlberger Künstler Manuel Marte gefertigt und ist nicht nur das neue optische Aushängeschild des Gourmetrestaurants, sondern hat als Friedenssymbol in Zeiten wie diesen auch eine tiefere Bedeutung - Stichwort Ukraine-Krieg.