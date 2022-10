Gemeinde wollte Schul-Messgeräte im Web loswerden

„Um den Bildungsalltag während der Corona-Pandemie noch sicherer zu gestalten“ - wie es in einer Presseaussendung heißt -, kaufte das Land Niederösterreich gemeinsam mit den Gemeinden vor rund einem Jahr 10.000 CO2-Messgeräte an. Noch im Oktober 2021 wurden die Geräte an die Kommunen weitergegeben. Von dort aus sollten sie an die jeweiligen Bildungseinrichtungen verteilt werden. „CO2-Messgeräte zeigen eine Verschlechterung der Luftqualität rasch an und animieren folglich zum Öffnen von Türen oder Fenstern", erklärten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den Plan dahinter.