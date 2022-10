Der Austria-Vorstand stärkt dem Trainer den Rücken

„Es gibt von unserer Seite auch keinerlei Vorgaben, was die Punkteanzahl betrifft.“ Selbst wenn die restlichen vier Herbstspiele verloren gingen, stünde das Trainerteam nicht zur Diskussion. Ein Vertrauensbeweis, den sich Mader & Co. durch den Aufstieg und den Superstart erarbeitet haben. Dass es tatsächlich so weit kommt, glaubt Muxel ohnehin nicht. „Wir werden wieder siegen. Ich bin überzeugt, dass wir bis zum Ende des Grunddurchgangs 24 Punkte auf dem Konto haben werden.“