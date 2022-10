„Rettungstat des Jahres!“ Nkunku glaubt‘s nicht

Tatsächlich ist die Super-Slide-Aktion zumindest ein heißer Anwärter auf den (fiktiven) Titel. Und das kam so. Nkunku nahm das Super-Zuspiel von Mittelfeldler Dominik Szoboszlai dankend an, umkurvte Hertha-Goalie Oliver Christensen elegant und brauchte nur mehr einzuschieben. So zumindest der Plan. Womit Nkunku nicht gerechnet hat: mit dem scheinbar aus dem Nichts daherrutschenden Dodi Lukebakio, der den Ball auf fast wundersame Weise noch abwehrte und das Gegentor verhinderte.