Selenskyj ruft Ukrainer zum Stromsparen auf

Von der Front hatte Selenskyj keine Neuigkeiten zu berichten. Er räumte schwere Kämpfe um die Städte Bachmut und Soledar im Gebiet Donezk ein, wo das russische Militär attackiert. Deswegen bat er seine Landsleute darum, Strom zu sparen. „Aufgrund des russischen Raketenterrors ist es in einigen Städten und Regionen der Ukraine notwendig, die Stromversorgung zu begrenzen, damit das gesamte System stabil funktioniert“, sagte er. Gerade in den Stoßzeiten am Abend sei es notwendig, Strom zu sparen, da es sonst zu Überlastungen komme und die Elektrizitätswerke zu Abschaltungen gezwungen seien.