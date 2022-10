Die Ukraine verspricht Afrika mehr Unterstützung

„Können daran arbeiten, gemeinsam zu bestimmen“

Ebenfalls am Donnerstag traf sich der russische Präsident Putin am Rande der asiatischen Regionalkonferenz CICA (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) im kasachischen Astana mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan, um die Zusammenarbeit beim Export von russischem Getreide und Düngemitteln an „Entwicklungsländer“ weiterzuentwickeln. „Wir können daran arbeiten, gemeinsam zu bestimmen, welche Länder das sein werden“, meinte Erdogan.