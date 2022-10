Haalands Ex-Klub Molde schon norwegischer Meister

Molde FK hat sich vier Runden vor Saisonende vorzeitig den Titel in der norwegischen Fußball-Liga gesichert. Der frühere Verein von Manchester-City-Star Erling Haaland ist nach einem 1:0-Sieg bei Lilleström SK am Sonntagabend nicht mehr von der Spitze der norwegischen Eliteserien zu verdrängen. Das Team von Cheftrainer Erling Moe krönte damit eine beeindruckende Saison, in der es zuletzt 13 Siege in Serie feierte.