Sänger Mikaben während eines Konzerts gestorben

Der haitianische Sänger Mikaben ist am Samstagabend mitten während eines Konzerts in Paris gestorben. Der 41-Jährige sei auf der Bühne der Accor Arena im Osten der französischen Hauptstadt zusammengebrochen und trotz der Bemühungen der Rettungsdienste gestorben, teilte der Konzertveranstalter am Sonntag auf Twitter mit.