Das letzte blütenweiße Hemd

Manuel Steger mit Doppelpack

Die Gäste starteten druckvoll in die Partie, der Lenzinger-Defensivverbund hielt im ersten Durchgang aber dicht. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Christoph Haslgruber die Heimischen in Führung, indem er Spielgerät nach einer schönen Kombination in die Maschen zimmerte. In der Folge legte Mittersill einen Zahn zu, Niklas Schneider staubte nach einem Gestocher zum 1:1 ab. Manuel, der Sohn von Sektionsleiter Robert Steger, sorgte mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten für die Entscheidung - 1:3.