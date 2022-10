Stromausfall in Teilen von Wien und Umgebung

„Bitten um Verständnis“

„Unsere MitarbeiterInnen arbeiten bereits an der Behebung der Versorgungsunterbrechung. Die meisten Störungen werden in rund 90 Minuten behoben. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es je nach Störungsgrund oder Wetterbedingung auch etwas länger dauern kann. Danke“, so die Wiener Netze auf der Homepage.