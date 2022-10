Freie Fahrt auf Luegbrücke: Arbeiten abgeschlossen

„Die seit Sonntag laufenden Fahrbahnsanierungen auf der Luegbrücke konnten heute früh um 5 Uhr punktgenau beendet werden“, heißt es von Seiten der Asfinag. Die gute Nachricht für alle Verkehrsteilnehmer: Nächste Woche sind keine weiteren Fahrbahnsanierungen und somit ganztägig einspurige Verkehrsführungen mit Gegenverkehr mehr notwendig. Jedoch werden an vereinzelten Tagen aufgrund der weiterlaufenden Arbeiten zum Einbau des Sicherheitsnetzes Maßnahmen erfolgen, hier kann es an einigen Tagen zu vereinzelten Einspurigkeiten in jeweils einer Fahrtrichtung kommen.