„Klimazone“ als Hörtheater im Linzer Phönix

Das Studio im Theater Phönix hat sich in eine dunkle „Klimazone“ verwandelt, in der maximal dreißig Zuhörer auf Hockern Platz nehmen können. Von der Decke hängen Fäden, leere Plastiksackerl und Eimer, aus denen es tropft. Ein großer Ventilator und ein Blech sind die Eyecatcher in diesem Raum, der ein Keller oder gar Bunker sein könnte.