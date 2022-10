Corona-Infektionen: An den Schulen wird es eng

Die dort eingemeldeten Zahlen sind vorerst relativ überschaubar: In Salzburg gelten derzeit an insgesamt 18 der 284 Pflichtschulen in allen Bezirken im Land, ausgenommen im Lungau, Covid-Maßnahmen wie Test- oder Maskenpflicht. Davon betroffen sind 876 Schülerinnen und Schüler sowie 218 Lehrkräfte. In der Bildungsdirektion Vorarlberg berichtet man aktuell von drei Klassen mit Antigentest-Pflicht (bei insgesamt knapp 2900 Klassen). Maskenpflicht oder eine Umstellung auf Fernunterricht gibt es nirgends. In Wien gab es in dieser Woche in 125 Klassen bzw. Gruppen an 71 Schulstandorten eine angeordnete Maskenpflicht, Testungen werden derzeit in 180 Klassen an 88 Standorten durchgeführt - von insgesamt 11.500 Klassen an 715 Schulen.