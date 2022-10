Wienerin friert in Haus, anderer Mieter schwitzt

Im Kleingartenhaus von „Krone“-Leserin Sabine C. (46) in Hietzing ist es mittlerweile eiskalt geworden. Der Grund: Die Luftwasserwärmepumpe ihrer Heizung fällt in regelmäßigen Abstände aus. „Ich friere, weil es nur noch 17 Grad in meinem Haus hat“, so die verzweifelte Frau.