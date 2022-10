Zentralheizung: Mieter schwitzen in Wohnungen

Wenn es draußen kalt ist, wünscht sich jeder ein warmes Zuhause. In einem Wohnhaus in der Schanzstraße in Penzing wird das Heizen für die Bewohner jedoch zur Qual. „Wir haben eine Zentralheizung und können die Temperatur in unseren Wohnungen nicht regulieren“, erzählt der Mieter Gerald Wochinger. Jedes Jahr würde die Heizung bis zu den Eisheiligen, Mitte Mai, in Betrieb sein, auch wenn es draußen 25 Grad hat.