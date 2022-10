Pensionserhöhung ist im Nationalrat umstritten

Leichtfried: „Einmalzahlungen gescheitert“

Im Nationalrat am Mittwoch äußerten die SPÖ und FPÖ Kritik am vorgelegten Modell. „Das System der Einmalzahlungen ist gescheitert“, meinte etwa SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried. Zudem werde nicht einmal die aktuelle Inflation, die mittlerweile zweistellig ist, abgegolten. FPÖ-Mandatar Peter Wurm ist ein Plus von 5,8 Prozent ebenfalls zu wenig. Die Pensionistinnen und Pensionisten würden die Corona-Politik und die „unsägliche Sanktionspolitik gegen Russland“ mitzahlen.